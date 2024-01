(Roma, 29 Gen 24) In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide 2024, dedicata al tema "Zone umide e benessere umano", il Parco organizza 3 giorni di appuntamenti alla scoperta delle zone umide più rilevanti del territorio. Vi faremo conoscere i nostri tesori più preziosi per la tutela e la conservazione della biodiversità in un'area periurbana.

Tutte le attività sono gratuite ma a prenotazione obbligatoria.

E' richiesto abbigliamento comodo con scarpe adatte al fango, consigliati binocolo e borraccia.

Venerdì 2 Febbraio

Ore 14.30

Visita guidata alla nuova area umida della Valle della Caffarella.

Appuntamento alla Cartiera Latina (via Appia Antica, 42 - parcheggio via Appia Antica, 50)

Prenotazione obbligatoria: educazione@parcoappiaantica.it

Ore 16.00

Incontro con il Gruppo Emozioni in Caffarella presso il capanno di avvistamento del laghetto in Caffarella, per condividere tecniche e curiosità sull'osservazione degli uccelli di passo. (https://maps.app.goo.gl/LP5fqURtczEo3fyb9).

Sabato 3 Febbraio

Ore 10.00

Visita guidata al fosso di Tormarancia. Appuntamento via Sartorio angolo via dei Numisi

Ore 16.00

Incontro con il Gruppo Emozioni in Caffarella presso il capanno di avvistamento del laghetto in Caffarella, per condividere tecniche e curiosità sull'osservazione degli uccelli di passo.

(https://maps.app.goo.gl/LP5fqURtczEo3fyb9)

Domenica 4 Febbraio

Ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30

Visite guidate alla nuova area umida della Valle della Caffarella

Appuntamento ingresso adiacente Casale Vigna Cartoni (https://maps.app.goo.gl/Rg8kJYCrSk2UUPMz7). Il luogo dell'appuntamento è facilmente raggiungibile dalla Cartiera Latina, da via Cilicia, da via Bitinia o da via Centuripe.

L'ingresso di via Cilicia sarà aperto in concomitanza con le visite tra le ore 9.30 e le ore 17.00.

Prenotazione obbligatoria: educazione@parcoappiaantica.it