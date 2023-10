Sabato 14 Ottobre 2023

Le campagne di scavo nell'area di via Appia antica 39, a cura della Università degli Studi di Ferrara. Un'area, al II miglio della via Appia antica, recentemente divenuta di proprietà pubblica, in cui si sperimenta un'archeologia partecipata, con l'obiettivo di restituire alla collettività la sua eredità culturale.Relatori: Rachele Dubbini, Fabio Turchetta, Francesca Romana Fiano, Chiara M. MarchettiGli appuntamenti si svolgono il sabato pomeriggio presso la Sala Conferenze dell'ex Cartiera Latina. L'ingresso è libero.