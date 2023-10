Lunedì 9 Ottobre 2023

Si apriranno eccezionalmente i cancelli de "Gli Orti di Galatea" la splendida villa privata localizzata in via di Porta San Sebastiano, in realtà il primo tratto della via Appia antica, nel punto in cui questa si separava dalla via Latina, appartenuta a Giulio Aristide Sartorio, eclettico artista del '900 grande appassionato della "Regina viarum".

Massimo 30 persone.

Costo: Gratuita con Carta Amici del Parco da sottoscrivere on-line

Prenotazione obbligatoria: biblioteca@parcoappiaantica.it

Ore 15.30: Piazzale Numa Pompilio/angolo via di Porta San Sebastiano

L'eclettico artista Giulio Aristide Sartorio, autore, tra l'altro, del fregio allegorico del salone della Camera dei Deputati, aveva una particolare passione per la via Appia e visse in questa villa al I miglio della via dal 1918 alla morte, avvenuta nel 1932.

Entreremo nella proprietà privata che ospita la lussuosa villa fatta costruire dall'artista, e in cui fu ambientato il film "I Misteri di Galatea", girato da Sartorio nel 1919, con la moglie Marga Sevilla come protagonista, ispirato al mito della ninfa Galatea.

Le visite di Cancelli Aperti sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità di:

Proprietà Rodano Falomi, Servizio Giardini di Roma Capitale, EceC (Eredità Culturali e Comunità) dell'Università degli Studi di Ferrara.