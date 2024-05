Domenica 19 Maggio 2024

Conosciuto anche come camminata nordica, il Nordic Walking consiste nel camminare in modo naturale con l'aggiunta di due bastoncini utilizzati in maniera funzionale all'avanzamento e quindi non solo come appoggio, ma anche come spinta, con lo scopo di coinvolgere la maggior parte della muscolatura.

I bastoncini verranno forniti dall'Associazione; è richiesto un abbigliamento comodo e scarpe adatte al cammino.

Appuntamento ore 16.00 Punto Info Acquedotti, via Lemonia, altezza area giochi.

A cura dell'associazione RomaCammina