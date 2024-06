Mercoledì 19 Giugno 2024

Una serata a cura dei volontari del Servizio Civile Universale alla scoperta del magico spettacolo delle lucciole cullati dallo scorrere delle acque dell'Almone.

I volontari vi accoglieranno al parco e vi porteranno in visita all'interno dell'ex Cartiera Latina, edificio di grande valore archeologico industriale, proseguendo con un breve rinfresco e in seguito accompagnandovi in una passeggiata nel misterioso mondo delle lucciole fatto di messaggi luminosi, chimica e curiosità. La serata si concluderà con una lettura di poesie dedicate alle lucciole.

19:00-19:30 Accoglienza nella sede del parco

19:30-20:10 Visita all'interno dell'Ex Cartiera Latina

20:15-20:45 Degustazione prodotti locali

20:50-22:00 Lucciole Experience

22:00-22:30 Lettura poesie sulle lucciole

22:30-23:00 Chiusura serata

Prenotazione obbligatoria max 20 persone su www.eventbrite.it/parcoappiaantica