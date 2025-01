Domenica 19 Gennaio 2025

Anche quest'anno torna la nostra tradizionale Festa degli animali domestici e da cortile in onore di Sant'Antonio Abate che si tiene nella Valle della Caffarella. Domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle 16.00 intratterremo il pubblico con attività per le famiglie legate ai temi dell'ambiente, della conservazione della natura e delle tradizioni contadine accompagnati dalle note delle zampogne con melodie legate alla tradizione contadina. Oltre agli stand informativi istituzionali saranno presenti alcune delle aziende agricole del Parco con i loro prodotti e i produttori regionali con il marchio Natura in campo che valorizza e promuove le produzioni agro-alimentari sostenibili e tradizionali delle aree naturali protette del Lazio. I bambini troveranno postazioni per attività gratuite curate dalle associazioni che collaborano con il parco e dai ragazzi del Servizio Civile Universale che presenteranno anche il nuovo Bando per l'anno 2025/2026.

Alle ore 10.00 visita guidata

Partenza dallo stand dell'Ente Parco (Viale Mario Leigheb - ingresso Largo Tacchi Venturi).

La visita guidata ad anello, tra racconti legati alla tradizione e agli animali che vivono il Parco, toccherà diversi punti della Valle della Caffarella: Casale della Vaccareccia; Fienile Torlonia; Torre Valca e Ninfeo di Egeria.

Alle 11.30 l'evento centrale della Festa: la celebrazione della Santa Messa, celebrata dal parroco della Chiesa di San Giuda Taddeo Apostolo, che si concluderà con la Benedizione di tutti gli animali presenti.

Alle 15.00 Musica e accensione del falò di Sant'Antonio. Possibilità di pranzo presso la Casa del Parco: è possibile prenotare scrivendo a casadelparco@parcoappiaantica.it L'area della festa si trova sotto l'ingresso di Largo Tacchi Venturi (Metro A Fermata Colli Albani).

Per informazioni educazione@parcoappiaantica.it