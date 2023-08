Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 31 Lug 23)

Sabato 5 agosto il Centro di Educazione del Parco dell'Aveto organizza una gita lungo l'Anello della foresta delle Lame: una bella escursione che dal lago delle lame sale lungo il percorso naturalistico orientato PNO e PNX. Durante la gita si potrà ammirare il monumentale "Re della foresta", il più antico faggio della Val d'Aveto e diversi laghetti e zone umide di origine glaciale.



La partecipazione alla gita è gratuita. Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it

Mentre domenica 6 agosto è in programma un'interessante escursione lungo l'Anello del Monte Cantomoro che ricalca uno dei sentieri Natura, il Sentiero Ofiolitico. La partenza è dal Rifugio del Parco "Casermette del Penna" e il percorso si sovrappone in parte ad un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri caratterizzato da un'alternanza di faggete, radure prative e piccole zone umide. L'anello si chiude lungo la strada forestale ai piedi delle bastionate del Monte Cantomoro.

La partecipazione alla gita è gratuita.

Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it