Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 08 Ago 23) Giovedì 10 presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio gli educatori del Parco organizzano un Laboratorio di riciclo creativo per bambini. Durante il laboratorio i ragazzi potranno sperimentare praticamente i diversi modi per riutilizzare materiali destinati alla discarica e alla raccolta differenziata trasformandoli in giocattoli ispirati alla natura. Il laboratorio costituisce uno spazio di condivisione gestito dagli stessi partecipanti in collaborazione tra di loro e con gli operatori del progetto per realizzare piccoli a partire dal riciclo di materiali di facile reperimento nelle case degli stessi ragazzi (rotoli di cartone, giornali, ecc.).

Sabato 12 invece il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell'Aveto sarà presente al "Mercatino Agricolo" a Conscenti (Ge) con uno stand per promuovere la pratica del compostaggio (con residui di natura organica cellulosica e lignocellulosici) e della pacciamatura (con residui lignei) donando ai visitatori del mercatino un sacchetto contenente segatura da utilizzare nelle proprie case, orti, giardini. Vi aspettiamo numerosi!

Orario: 8.30 – 12.00

Questi due eventi rientrano nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter"

Domenica 13 è in programma l'attività "Attenti al lupo! Impronte selvagge", un'escursione adatta a famiglie e bambini con laboratorio sul campo di impronte selvagge durante il quale i bambini (ma anche gli adulti) impareranno a realizzare dei calchi di gesso delle orme del lupo e di altri animali selvatici che vivono nel Parco

Durante l'escursione parleremo dei lupi e degli altri animali per imparare a conoscerli ed individuare tracce, piste, orme che lasciano col loro passaggio.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco http://www.parcoaveto.it/eventi-iniziative.php