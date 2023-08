Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 14 Ago 23) Apertura straordinaria tutta la settimana del Centro Visite e Punto Informativo del Parco di Rezzoaglio (via Roma, 47). Il Centro è allestito con appositi pannelli che descrivono gli ecosistemi tipici delle foreste del Parco; inoltre si possono visitare il "corridoio notturno", attraversando il quale è possibile ascoltare i versi degli abitanti del bosco ed intravvederne le figure e una saletta dedicata al lupo, esposizione "satellite" del Museo del Lupo di Rondanina (Parco dell'Antola). Ulteriore attrazione del Centro Visite di Rezzoaglio è un tronco di Abete bianco subfossile, di circa 4000 anni, recuperato durante una campagna di scavi archeologici effettuati nel vicino sito di Mogge di Ertola, ed esposto in una teca.

Orario continuato 9.00 – 16.00.

Per informazioni tel. 0185/870171

Domenica 20

Laboratorio di riciclo creativo

Percorsi creativi per bambini nel Parco dell'Aveto

Durante il laboratorio i ragazzi potranno sperimentare praticamente i diversi modi per riutilizzare materiali destinati alla discarica e alla raccolta differenziata trasformandoli in giocattoli ispirati alla natura.

Il laboratorio costituisce uno spazio di condivisione gestito dagli stessi partecipanti in collaborazione tra di loro e con gli operatori del progetto per realizzare piccoli a partire dal riciclo di materiali di facile reperimento nelle case degli stessi ragazzi (rotoli di cartone, giornali, ecc.).

Domenica 20

Puliamo il Mondo al Pian d'Oneto in alta val Graveglia

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell'Aveto aderisce alla 31^ edizione di "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente, per lanciare insieme ai partecipanti ai tanti eventi sparsi in tutta Italia un messaggio di speranza e futuro sostenibile.

Si tratta di un'azione che il CEA realizza nell'ambito di un recente progetto finanziato dalla Regione Liguria, Assessorato all'Ambiente, che prevede diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione per la promozione del recupero dei rifiuti e la riduzione del consumo di plastica nel territorio del Parco dell'Aveto.

L'appuntamento con gli operatori del CEA del Parco è alle ore 10.00 al Pian d'Oneto, meta turistica del Comune di Ne tradizionalmente molto frequentata da persone che preferiscono la tranquillità degli spazi aperti e il contatto con la natura al maggior affollamento delle zone costiere. Qui i partecipanti iscritti riceveranno i kit forniti da Legambiente.

L'iniziativa si concluderà intorno alle ore 13 con un pranzo insieme con un picnic box a base di prodotti locali offerto grazie ai fondi del progetto. I partecipanti dovranno solo portarsi le bevande (acqua o altro); l'invito, "ecologico", è di evitare l'utilizzo di bottiglie di plastica e di portare le bevande in borracce o altri contenitori riutilizzabili. Al termine i volontari potranno trascorrere il resto della giornata in zona, magari facendo una passeggiata lungo i sentieri del Parco.

Per i dettagli sugli eventi e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it

Entrambe le attività rientrano nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter"