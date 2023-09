Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 09 Set 23) Nato con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il miele ligure e accrescerne la qualità attraverso la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, il Concorso "Mieli dei Parchi della Liguria" è rivolto agli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi, delle aree contigue, delle Zone di Conservazione Speciale e delle Zone di Protezione Speciale gestite dai Parchi naturali liguri, comunque in regola con le norme vigenti in materia di apicoltura e debitamente registrati.

Il concorso, istituito per la prima volta nel 1999 e promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Genova, è frutto oggi di una positiva collaborazione fra la Regione Liguria - Assessorato dei Parchi liguri, il Coordinamento di Federparchi Liguria e i Parchi Regionali Alpi liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Piana Crixia e Portofino, il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L' Edizione 2023 del Concorso "Mieli dei Parchi della Liguria" si svolgerà presso il Parco dell'Aveto. La manifestazione, a sostegno degli apicoltori della nostra Regione, intende valorizzare un prodotto che da sempre lega integrità ambientale e buone pratiche rurali.

I campioni di miele potranno essere consegnati presso le sedi degli Enti Parco di competenza entro il prossimo 20 ottobre secondo le modalità indicate nell'allegato INDICAZIONI PER CONSEGNA CAMPIONI. Successivamente saranno sottoposti ad analisi chimico-fisiche e analisi organolettiche e sensoriali per arrivare al riconoscimento di 1, 2 o 3 api d'oro a ciascun miele in concorso.

La giornata conclusiva e di premiazione del concorso si terrà in loc. Vicosoprano in Comune di Rezzoaglio, domenica 7 aprile 2024.

COME PARTECIPARE

La partecipazione al concorso prevede la consegna, per ogni tipo di miele, di n. 3 vasetti da 250 grammi ciascuno completamente riempiti, in vetro liscio e senza decori unitamente alla scheda di partecipazione secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del Concorso, al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsomieli.parchiliguria2023@gmail.com

Di seguito si riportano il regolamento del concorso, le indicazioni per la consegna dei campioni e la scheda di partecipazione.