Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 11 Set 23) Doppio appuntamento nel Parco dell'Aveto domenica 17 Settembre!



Il primo è un'escursione giornaliera dal titolo "Lupi, cani e pastori nel Parco dell'Aveto", dove la guida del Parco vi porterà ad accompagnare le capre al pascolo insieme al pastore e ad incontrare i grandi cani bianchi, guardiani instancabili necessari a proteggere le capre per poi proseguire il cammino tra crinali e faggete sulle tracce dei lupi cercando i segni della loro presenza. Questa attività vuol far scoprire il lavoro dei cani da protezione del bestiame e le buone norme comportamentali da adottare in caso di incontro, l'importanza del lupo e del pascolo per la biodiversità e la produzione di prodotti di qualità.

Precederà l'evento, sabato 16 al pomeriggio presso Malga Zanoni, un'attività informativa gratuita "Conoscere il Lupo" a cura dell'associazione Io non ho paura del lupo (con possibilità di cenare e pernottare, sabato notte, presso la Malga per prenotazione telefonare al 345 0225175).

Il punto di ritrovo per la gita della domenica sarà a Malga Valle Piana alle ore 10.00; l'attività è gratuita e ogni partecipante devo provvedere a portarsi il pranzo al sacco; per partecipare è necessario non avere timore dei cani. Non sono ammessi cani al seguito. Al momento le iscrizioni sono chiuse perché è già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti ammessi.

L'altro appuntamento è invece in Val Graveglia dove il CEA del Parco partecipa e collabora alla 7^ edizione dello "SvuotaCantiNe – il mercatino del riuso" che si terrà a Conscenti presso l'area verde "S. Pertini" dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

L'evento è organizzato dalla Associazione Culturale "I Nuovi Garuli" con il patrocinio del Comune di Ne.

Con questa nuova collaborazione il CEA del Parco vuole rafforzare le iniziative di economia circolare, di cui fa parte anche l'evento Svuotacantine realizzato per la prima volta a Mezzanego nel maggio scorso e che verrà riproposta la prossima primavera. L'auspicio è quello di innescare un circuito virtuoso di riuso – riciclo – recupero degli oggetti, sensibilizzando residenti e turisti a una gestione consapevole di ciò che non si usa più ma è ancora utile, promuovendo così lo scambio, il baratto o l'acquisto da parte di chi sia interessato al riuso. Se si vuole diminuire la quantità di rifiuti prodotti, il conferimento al sistema di raccolta dei rifiuti deve diventare l'ultima opzione

L'iniziativa rientra nel progetto presentato dal Centro di Educazione Ambientale del Parco, sostenuto dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria, per realizzare attività volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter. Agli espositori che parteciperanno allo "SvuotaCantiNe" il Parco consegnerà un buono pasto per ritirare a pranzo una pic nic box "plastic free". Mancheranno però le bevande: ciascun espositore sarà invitato a portarsi acqua o altro evitando l'uso di bottiglie di plastica in favore di borracce o altri contenitori riutilizzabili. E proprio una borraccia sarà il gadget aggiuntivo che il Parco regalerà agli espositori.

Allo "SvuotaCantiNe" il CEA del Parco sarà presente anche uno stand che, oltre a promuovere il territorio dell'area protetta, darà utili informazioni su come fare il compostaggio domestico (con residui di natura organica cellulosica e lignocellulosici) e la pacciamatura (con residui lignei). Ai visitatori dello stand verrà donato un sacchetto contenente segatura da utilizzare nelle proprie case, orti, giardini.

Vi aspettiamo numerosi!