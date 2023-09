Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 13 Set 23)

Il Museo del Bosco, situato al lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio), ha aderito alla 6^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei con l'apertura gratuita dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e preparando un piccolo "dono" da distribuire ai visitatori. Il Museo è un'esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Con questo museo il Parco ha voluto valorizzare il patrimonio forestale locale, eredità delle selve feudali, e avvicinare i cittadini alla straordinaria storia dei boschi della zona – esponendo manufatti, reperti, cimeli, e attrezzi forestali – celebrare il lavoro e l'identità locale di una popolazione valligiana legata al bosco in maniera determinante, ed educare alla comprensione del bosco e del suo sistema ecologico. Una struttura unico nel suo genere, per sperimentare pratiche innovative di lavoro in bosco, recuperare attività e saperi del passato, e riscoprire un materiale, il legno, ecologico, rinnovabile e fonte di eccellenza anche in campo artistico e artigianale.

Dal 2017 il Museo del Bosco fa parte dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei.

Orario: 10.00 -17.00

Ingresso libero

Vi invitiamo quindi a venirci a trovare!

Per l'occasione anche il Polo Museale di Borzonasca, che si trova nei locali dello IAT in Via Vittorio Veneto 13, ha aderito alla 6^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei e sarà aperto gratuitamente con possibilità di visita guidata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Due delle tre mostre permanenti presenti nel polo di Borzonasca sono state realizzate dal Parco dell'Aveto.