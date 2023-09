Parco Naturale Regionale dell'Aveto

PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEL PARCO 2024

(Borzonasca, 14 Set 23)

Si avvicina la fine dell'anno e anche il tempo per realizzare il nuovo calendario del Parco dell'Aveto che, edito ormai da diversi anni, ci piace pensare sia uno "strumento" che accompagna lungo tutto l'anno chi lo possiede, con le sue belle foto e le immagini del Parco e delle sue attività, del territorio, dei pregi culturali e naturali, dei prodotti locali e dei piatti tipici, delle tante attività outdoor…

Per questa edizione vorremmo introdurre una novità e lanciare il concorso fotografico "Un anno nel Parco dell'Aveto" per selezionare 13 immagini di paesaggi del Parco in ogni sua stagione da pubblicare nel calendario 2024 del Parco, in modo da coinvolgere i nostri più affezionati visitatori nella sua preparazione.

Ciascun concorrente potrà partecipare con al massimo quattro fotografie (preferibilmente una per stagione) di paesaggi del Parco dell'Aveto e delle sue Valli (Aveto, Graveglia e Sturla), compresi borghi antichi, nuclei storici e insediamenti agricoli. Le persone eventualmente rappresentate non dovranno essere in alcun modo riconoscibili, pertanto dovranno comparire di spalle o comunque non riprese in volto.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età. Le fotografie dovranno essere scattate all'interno del Parco e andrà indicata la località e la data di scatto. Sono ammesse ESCLUSIVAMENTE fotografie a COLORI con inquadrature orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto (in formato .jpg) deve essere di almeno 2300 x 1060 e una dimensione massima di 5 MB.

Le fotografie non dovranno presentare filigrane, scritte o cornici.

Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer, quali fotocomposizioni etc.

Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà inviare le fotografie, con le suddette caratteristiche, utilizzando il modulo https://forms.gle/QxtkmCzUzPNjFXAt5 . Per partecipare al concorso e accedere al modulo di iscrizione, che consente di inviare direttamente le foto, è necessario avere o creare un account Google.

Il concorso avrà inizio il 15 settembre 2023 e terminerà il 29 ottobre 2023.

Lo staff del Parco sceglierà quindi a proprio insindacabile giudizio le foto più idonee ad essere pubblicate (in base anche a criteri estetici, di distribuzione geografica tra le valli e stagionale, per il miglior equilibrio del calendario) e la comunicazione delle foto scelte avverrà via email agli interessati entro il 15 novembre 2023.

Le fotografie vincitrici saranno inserite e pubblicate nel calendario 2024 del Parco e tutte le fotografie presentate al Concorso potranno essere ripubblicate dal Parco con le modalità e le condizioni suelencate e autorizzate dagli autori, sempre comunque con i relativi crediti dell'autore. A tutti i partecipanti verrà inviata copia del Calendario realizzato, ma nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori delle foto per il loro utilizzo nel calendario o successivo.

Gli autori delle foto selezionate per il calendario riceveranno un premio di riconoscimento all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione (3 copie del calendario, un tesserino settimanale per la raccolta funghi nelle Foreste Demaniali del Parco e un cofanetto "Anelli del Parco").

Cari Amici del Parco, aspettiamo i vostri scatti per far scoprire a tutti le bellezze del nostro territorio!