Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 14 Set 23) Il Parco dell'Aveto negli anni ha realizzato diverse aree attrezzate e picnic per favorire la sosta di gitanti ed escursionisti. Dette aree sono attrezzate con tavoli e panche e, in caso di siti idonei e a basso rischio di incendio, anche di bracieri protetti per la cottura delle vivande. Per una scelta educativa e gestionale ben precisa, le aree NON sono dotate di cestini per la raccolta rifiuti: i gitanti sono invitati a conferire gli stessi, con l'eventuale differenziazione necessaria, negli appositi cassonetti di raccolta più vicini, o in paese.

Le aree attrezzate sono infatti perlopiù ubicate in zone non raggiungibili con mezzi e la loro pulizia e cura è, in prima battuta, affidata all'educazione dei gitanti. In determinati casi, in vicinanza di strutture del Parco o altre attività gestite (rifugi, piccoli musei ecc.), le aree sono anche supervisionate dai gestori di queste ultime.

Con queste premesse, alla luce delle nuove disposizioni sulla Peste Suina Africana emanate con la recente Ordinanza n. 5 del 24.8.2023 (in vigore fino al 24.2.2024), che prevedono, tra le altre misure, che le aree picnic presenti in Zona di restrizione II vengano ispezionate giornalmente al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o comunque di segni evidenti di recente presenza di suini selvatici, con predisposizione quotidiana di scheda di controllo, il Parco è costretto a dichiarare NON UTILIZZABILI le aree picnic che non abbiano questo tipo di controllo e che si trovino nella Zona di restrizione II (al momento: territori dei Comuni di Borzonasca e Rezzoaglio).

Pertanto si elencano di seguito le aree picnic predisposte dal Parco al momento non agibili.

AREE PICNIC NON UTILIZZABILI (ubicate in Zona II di restrizione e non controllabili quotidianamente)

Cappelletta delle Lame (Rezzoaglio)

Piani di Ventarola (Rezzoaglio)

Laghetto del Bocco (Borzonasca)

Altre aree picnic presenti nelle Zone II suddette potranno essere oggetto di indicazioni d'uso emanate dalle autorità comunali competenti.

Resta inteso che sono invece pienamente utilizzabili le aree picnic ubicate in territori comunali al di fuori della Zona di restrizione II (Comuni di Mezzanego, Ne e S. Stefano d'Aveto). Naturalmente, nell'utilizzo di queste ultime debbono essere rispettate le usuali norme comportamentali delle aree attrezzate del Parco, che si rammentano di seguito:

- divieto di accensione fuochi durante lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- divieto di abbandono rifiuti;

- divieto di produrre suoni molesti e rumori inutili;

- divieto di disturbare la fauna o danneggiare la flora;-

- massimo rispetto delle attrezzature e della segnaletica