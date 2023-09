Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 20 Set 23)

Primo fine settimana autunnale ricco di appuntamenti nel Parco dell'Aveto!

Sabato 23 settembre il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell'Aveto ha aderito alla 31^ edizione di "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente, per lanciare insieme ai partecipanti ai tanti eventi sparsi in tutta Italia un messaggio di speranza e futuro sostenibile. Si tratta di un'azione che il CEA realizza nell'ambito di un recente progetto finanziato dalla Regione Liguria, Assessorato all'Ambiente, che prevede diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione per la promozione del recupero dei rifiuti e la riduzione del consumo di plastica nel territorio del Parco dell'Aveto. L'appuntamento con gli operatori del CEA del Parco è alle ore 10.00 al Lago delle Lame, meta turistica del Comune di Rezzoaglio tradizionalmente molto frequentata da persone che preferiscono la tranquillità degli spazi montani e il contatto con la natura al maggior affollamento delle zone costiere. Qui i partecipanti iscritti riceveranno i kit forniti da Legambiente.

L'iniziativa si concluderà intorno alle ore 13 con un pranzo insieme con un picnic box a base di prodotti locali offerto grazie ai fondi del progetto. I partecipanti dovranno solo portarsi le bevande (acqua o altro); l'invito, "ecologico", è di evitare l'utilizzo di bottiglie di plastica e di portare le bevande in borracce o altri contenitori riutilizzabili. Al termine i volontari potranno trascorrere il resto della giornata in zona, magari facendo una passeggiata lungo i sentieri del Parco o visitare il Museo del Bosco che sarà aperto per l'occasione.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form online al link https://forms.gle/ZiXhPcBuJwt61Bud8

Domenica 24 settembre doppio appuntamento alle Casermette del Monte Penna, in Comune di Santo Stefano d'Aveto:

il primo evento è il punto informativo "Io cammino sicuro" organizzato dal Parco dell'Aveto con la collaborazione del CAI e del Soccorso Alpino; si tratta di un'attività per sensibilizzare gli amanti della montagna e del trekking, per fornire loro i principali strumenti per affrontare le escursioni con adeguate attrezzatura e preparazione fisica. Durante la giornata verranno distribuiti il decalogo "IOCAMMINOSICURO" e verrà fatto dono di un gadget a chi compilerà il questionario di auto-valutazione "IOCAMMINOSICURO" (in forma anonima)

Orario 10.00 - 16.00

Il progetto a cura di Regione Liguria, Soccorso Alpino e Speleologico, CAI e FIE si avvale della collaborazione del Comune di Genova, Enti Parco Regionali, e Agenzia In Liguria.

Il secondo evento è la 4^ edizione della Ecomaratonina "Foresta del Penna" organizzata da A.S.D. Maratoneti del Tigullio e Rifugio Casermette del Penna, nella splendida cornice della Foresta del Monte Penna, nel Parco dell'Aveto.

Per informazioni ed iscrizioni: Maratoneti del Tigullio 349 5943151 ecomaratoninapenna@gmail.com - www.maratonetitigullio.it

Vi aspettiamo numerosi!