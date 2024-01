Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 26 Gen 24) Di seguito nuove informazioni di azioni di depopolamento cinghiale effettuate come previsto dalle normative vigenti e dalle Ordinanze in vigore emanate dal Commissario straordinario alla PSA, che possono prevedere ingressi in area Parco.

Nella giornata di domenica 28 gennaio è prevista un'azione di depopolamento con abbattimento cinghiali in area in Comune di Rezzoaglio adiacente alla Foresta regionale delle Lame, con possibile ingresso in area Parco

In pari data era già stata comunicata ulteriore azione di depopolamento con abbattimento di cinghiali nella zona adiacente alla Foresta M. Penna/strada delle Guardie/Bosco Fontana, con possibile ingresso in foresta regionale e in area Parco.

Si raccomanda a tutti i fruitori del Parco, per la propria sicurezza e per non vanificare le azioni di contenimento programmate e di lotta alla PSA, di evitare l'accesso nelle aree segnalate, modificando eventuali programmi di escursioni, riprogrammandole semplicemente, e in piena serenità e sicurezza, in altre aree del Parco.