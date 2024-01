Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 26 Gen 24) Con deliberazione 43 del 18.1.2024 la Giunta Regionale ha approvato, in sostituzione della DGR 435/2016, "i criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo", nonché "i criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di struttura atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole".

Si allega la DGR citata.

Prossimamente sarà disponibile sul sito Regione Liguria la modulistica relativa.