Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 07 Feb 24) Lo scorso 22 gennaio il Parco dell'Aveto ha ricevuto la visita annuale dei verificatori del RINA spa, l'organismo di certificazione che verifica il rispetto dei requisiti previsti dalla norma internazionale ISO14001: una verifica particolarmente approfondita in quanto si è trattato del rinnovo triennale del certificato.

Il risultato è stato pienamente positivo, a conferma di un impegno ininterrotto e costante da parte dell'ente in materia ambientale e della capacità del Sistema e dell'organizzazione del Parco di rispondere tempestivamente ai continui aggiornamenti anche nel campo delle normative ambientali. Esempi ne sono la sistematica applicazione dei criteri per effettuare gli "acquisti verdi" per le forniture d'ufficio e le progettazioni nel campo dell'educazione ambientale.