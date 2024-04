Parco Naturale Regionale dell'Aveto

2^ edizione del Mercatino del Riuso per dare una seconda vita alle cose

(Borzonasca, 17 Apr 24) Domenica 5 maggio si terrà la seconda edizione dello Svuota Cantine – Mercatino del riuso per dare una seconda vita alle cose, organizzato dal Centro di Educazione del Parco dell'Aveto con la collaborazione del Comune di Mezzanego.

La manifestazione si svolgerà in loc. Borgonovo Ligure presso l'ASD Mezzanego (Circolo dello Sport) dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Tale evento si propone di innescare un circuito virtuoso di riuso – riciclo – recupero degli oggetti, sensibilizzando residenti e turisti a una gestione consapevole di ciò che non si usa più ma è ancora utile, promuovendo così lo scambio, il baratto o l'acquisto da parte di chi sia interessato al riuso, lasciando solo come ultima opzione il conferimento al sistema di raccolta dei rifiuti, e quindi riducendo di fatto la quantità di rifiuti prodotti.

Per il Centro di Educazione Ambientale del Parco si tratta di un evento realizzato all'interno di un progetto sostenuto dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria per la promozione del recupero dei rifiuti, la riduzione del consumo di plastica nei Comuni del territorio e la promozione dell'economia circolare.

In questi giorni sono state numerose le adesioni degli espositori che il 5 maggio allestiranno lo Svuota Cantine: non resta che venire a curiosare tra i banchi per scovare qualche oggetto a cui dare una seconda vita.

In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata a data successiva.