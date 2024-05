Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 31 Mag 24) Dopo il lungo riposo invernale, il bosco si risveglia e da domani sarà pronto ad accogliere i visitatori nel suo museo a cielo aperto al Lago delle Lame. Grazie alla convenzione stipulata con l'Ente Parco dell'Aveto, è la Comunione Familiare Bosco Fontana – Fondazione di partecipazione ETS a gestire le aperture estive del Museo del Bosco e a contribuire alla sua promozione e valorizzazione.

Fino a fine settembre, il Museo sarà aperto sabato e domenica, e novità di quest'anno tutti i giorni di agosto. L'orario di apertura sarà dalle h. 10.30 alle h. 16.30, l'ingresso è libero.

Il Museo rimane chiuso in caso di allerta meteorologica.

Il vicino Lago delle Lame, molto suggestivo, è uno dei pochi laghi di origine glaciale in Liguria ed è circondato da una splendida Foresta.

Entrare in questo bosco è avventurarsi alla scoperta della natura e del suo fondamentale rapporto con l'attività dell'uomo, legata alla risorsa legno ieri come oggi. Attraverso pannelli illustrativi e allestimenti posizionati in un percorso tra gli alberi, si potranno riconoscere le varie essenze caratteristiche del Parco e comprendere come è cambiato nel tempo il rapporto dell'uomo con il bosco, dagli usi primari della preistoria quale fonte di energia rinnovabile alle lavorazioni della marineria del 1600 e alle antiche Carbonaie, per arrivare alla realizzazione di oggetti di design come le famose sedie chiavarine. Curiosando nel sottobosco poi potremo imparare a riconoscere le tracce lasciate dagli animali, individuare la ricostruzione delle loro tane e scoprire tante curiosità sull'animata vita diurna e notturna della foresta.



Domani riaprirà anche il Punto informativo ed il Centro Visite del Parco, presso il Centro Polifunzionale di Rezzoaglio (via Roma, 47); sarà sempre la Comunione Familiare Bosco Fontana – Fondazione di partecipazione ETS a gestirne le aperture. L'allestimento è stato realizzato con appositi pannelli che descrivono gli ecosistemi tipici delle foreste del Parco. Fanno parte del Centro visite anche il "corridoio notturno", attraversando il quale è possibile ascoltare i versi degli abitanti del bosco ed intravvederne le figure e una saletta dedicata al lupo, esposizione "satellite" del Museo del Lupo di Rondanina (Parco dell'Antola). Ulteriore attrazione del Centro Visite di Rezzoaglio è un tronco di Abete bianco subfossile, di circa 4000 anni, recuperato durante una campagna di scavi archeologici effettuati nel vicino sito di Mogge di Ertola, ed esposto in una teca. Il Centro visite, che svolge anche funzioni di sede distaccata del Parco, favorisce un rapporto diretto tra l'Ente, con sede principale a Borzonasca, e la popolazione della Val d'Aveto.

Gli orari di apertura saranno da venerdì a domenica nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre, ad agosto tutti i giorni con orario 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00. A luglio ed agosto sono previste anche alcune aperture serali in occasione di eventi ospitati al Centro Visite.

Per informazioni tel. 0185/870171