Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Estate 2024 - Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 05 Giu 24)

Come tutte le estati, anche quest'anno il Parco dell'Aveto ha in programma alcune visite guidate alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie, gioiello naturalistico, situato all'interno della Foresta Demaniale delle Lame e visitabile solo su autorizzazione rilasciata dai Carabinieri Forestali. Si tratta di un'escursione di alto valore naturalistico che permetterà al visitatore di compiere un viaggio indietro nel tempo, fin nell'era dell'ultima glaciazione (10-20000 anni fa), quando sui versanti nord del Monte Aiona si trovavano piccoli ghiacciai, e di osservare laghetti di origine glaciale, rari per l'Appennino ligure, morene, "relitti glaciali" e "piante carnivore" che, con le loro foglie modificate, catturano gli insetti per procurarsi le sostanze necessarie per il proprio sostentamento.

Le visite per l'estate 2024 avranno luogo nelle seguenti date: 2, 9, 20 e 23 luglio, 13 e 24 agosto. Il punto di ritrovo con la guida del Parco per ciascuna visita sarà sempre alle ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio), l'escursione, di media difficoltà, durerà fino alle ore 14.00 circa (è consigliabile portarsi il pranzo al sacco). Il costo di partecipazione è di 12 euro a partecipante per gli adulti, bambini fino a 5 anni gratis, bambini da 6 a 12 anni 5 euro. Abbigliamento consigliato: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, copricapo. Si consiglia di portare con sé anche: zaino, borraccia piena, binocoli, penna biro, repellente per zanzare, gel igienizzante.

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (15 persone, bambini inclusi). I cani non sono ammessi.



La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form presente sul sito web del Parco (http://www.parcoaveto.it/eventi-iniziative.php); il pagamento della quota dell'escursione va versato anticipatamente utilizzando il sistema di pagamenti online (PagoPA) presente nella homepage www.parcoaveto.it.

Ovvero il PAGAMENTO della quota dell'escursione VA VERSATO anticipatamente ENTRO i 5 gg SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA PRENOTAZIONE, utilizzando il sistema di pagamenti online (PagoPA) presente nella homepage www.parcoaveto.it (barra verde in fondo pagina), e ricevuta della copia dell'avvenuto pagamento andrà subito trasmessa all'indirizzo e-mail info@parcoaveto.it. Le quote anticipate verranno rimborsate solo in caso di annullamento dell'attività da parte del Parco.