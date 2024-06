Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 28 Giu 24) ATTENZIONE!

Con l'Ordinanza n. 2/2024 datata 10.5.2024 il Commissario Straordinario ha emanato le misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.

Si richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni e prescrizioni di cui all'allegato 2 "misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona infetta e in zona di restrizione II PSA con numero superiore alle 20 persone" (ad esempio: trekking, biking, pesca, ricerca funghi, campeggi ).

Allegate le infografiche riassuntive utili.

Qui di seguito il link con testo completo dell'ordinanza: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/15/24A02429/sg

Ricordiamo che I Comuni del Parco dell'Aveto restano al momento tutti classificati in zona II.