Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 01 Ott 24) Il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Parco dell'Aveto sta portando avanti un progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Il 18 settembre 2023 il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha approvato la nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Le Regioni sono tenute ad aggiornare le loro Strategie in linea con il livello nazionale. A questo scopo, Regione Liguria intende raccogliere contributi dal territorio, analogamente a quanto fatto per la prima edizione, al fine di predisporre la nuova Strategia Regionale.



Per informare e sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile il CEAS del Parco sarà presente con uno stand sabato 5 ottobre al "Mercatino Agricolo" a Conscenti (Ge) e domenica 6 ottobre in occasione della manifestazione "Agricasta" a Borzonasca. Durante le manifestazioni saranno distribuiti i pieghevoli nformativi "Il Parco dell'Aveto per l'Agenda 2030" e fatti compilare i questionari predisposti da Regione per realizzare la ricognizione territoriale delle buone pratiche inerenti lo sviluppo sostenibile.

Attività nell'ambito del Progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.