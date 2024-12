Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 23 Dic 24) Torna, come ormai è tradizione, il calendario del Parco dell'Aveto, uno strumento che, ci piace pensare, accompagna lungo tutto l'anno chi lo possiede, con le sue belle foto e le immagini del Parco e delle sue attività, del territorio, dei pregi culturali e naturali, dei prodotti locali e dei piatti tipici, delle tante attività outdoor.

Quest'anno avrà una nuova veste grafica e un nuovo formato, ma è stato realizzato con costi - anche ambientali – contenuti, in linea con la filosofia delle nostre produzioni.

Il calendario verrà distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, presso la sede del Parco a Borzonasca, nelle edicole dei Comuni del Parco e negli IAT di Borzonasca, di Santo Stefano d'Aveto e del Tigullio, in modo da raggiungere capillarmente il teritorio ed in particolare le famiglie residenti e i villeggianti più affezionati. Verrà poi anche distribuito presso i diversi Rifugi del Parco, in modo da raggiungere anche i nostri escursionisti. Come ogni anno, il calendario è stato inoltre donato a tutti gli alunni delle scuole del nostro comprensorio.

È il nostro modo per fare a tutti gli auguri per un sereno Natale e per un nuovo anno meraviglioso, così come le bellezze della natura e del territorio del nostro Parco!



Info: Parco dell'Aveto Tel. 0185/340311 - www.parcoaveto.it, cea.aveto@parcoaveto.it