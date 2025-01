Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 02 Gen 25)

Come previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, anche nei Parchi (nazionali e regionali) e nelle Aree protette potranno essere effettuate azioni per il depopolamento del cinghiale, urgenti e necessarie per contenere la diffusione del virus della PSA. In tali giornate raccomandiamo a tutti i fruitori del Parco, per la propria sicurezza e per non vanificare le azioni di contenimento programmate, di evitare l'accesso nelle aree segnalate, modificando eventuali programmi di escursioni, riprogrammandoli semplicemente, e in piena serenità e sicurezza, in altre aree del Parco.



In particolare, da comunicazione pervenuta, anticipiamo che un'azione di depopolamento con abbattimento di cinghiali avrà luogo (meteo permettendo) domenica 5 gennaio p.v. nella zona del passo del Bocco, con possibile ingresso nella foresta dello Zatta e in area Parco. Raccomandiamo a tutti la massima attenzione.