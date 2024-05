Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Giovedì 16 maggio e martedì 28 maggio

Da Giovedì 16 a Martedì 28 Maggio 2024

Il Parco dell'Aveto da alcuni anni, nel periodo natalizio, fa dono al Comune di Sori di Abeti da addobbare come alberi di Natale nel borgo e nelle frazioni. Per rinforzare e dare un seguito anche didattico a questa collaborazione si è deciso di fare un gemellaggio tra le scuole primarie di Sori e della Val d'Aveto. In particolare giovedì 16 maggio le scuole primarie dei Comuni di Santo Stefano d'Aveto e Rezzoaglio si recheranno in visita a Sori e potranno svolgere un laboratorio dal titolo "Conoscere il mare" accompagnati dalla A.S.D. "Amici del Mare" e dal "Club Vela Sori". Martedì 28 maggio invece le scuole primarie del Comune di Sori si recheranno in gita nel Parco dell'Aveto, dove accompagnati dalla guida del Parco andranno alla scoperta del Museo del Bosco al Lago delle Lame.