Parco Naturale Regionale del Beigua

Gli appuntamenti nel Parco del Beigua per la prima settimana di agosto

(Varazze, 31 Lug 23) Torna l'appuntamento infrasettimanale con Astronight! Giovedì 3 agosto insieme alle Guide del Parco e agli astrofili dell'Osservatorio astronomico del Righi partiremo dal Faiallo per seguire il tratto di Alta Via che porta verso l'Argentea e grazie al potente telescopio ci dedicheremo all'osservazione di stelle e pianeti.

L'escursione è adatta a tutti e sono necessari cena al sacco e frontalino o torcia. Prenotazione obbligatoria on-line entro mercoledì alle ore 18; costo a persona € 6,00 + € 5,00 per l'Associazione.

Le attività gratuite del venerdì con le Guide del Parco questa settimana si spostano in Valle Stura. Nel pomeriggio del 4 agosto a Campo Ligure i Beigua Junior Geoparker saranno impegnati nella ricerca del tesoro nascosto nel misterioso castello. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece trekking per tutti sulle tracce degli animali notturni, con partenza dalla Cappelletta di Masone. Necessari cena al sacco e tocia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Infine sabato pomeriggio appuntamento al Punto Informativo del Parco a Tiglieto per un originale laboratorio creativo per grandi e piccini sui funghi. Con la tecnica del quilling, la filigrana realizzata con la carta, creeremo piccoli gioielli ispirati alla forma del fungo e impareremo a riconoscere questi preziosi abitanti dei boschi. Iniziativa gratuita grazie al contributo del Consorzio di miglioramento fondiario ed Agroforestale Alta Valle D'Orba. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso e le prenotazioni si chiuderanno anticipatamente all'esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Segnaliamo infine che l'uscita di mercoledì dedicata allo snorkeling didattico a Cogoleto è già al completo, mentre la prevista visita notturna alla Badia di Tiglieto è stata annullata per problemi tecnici.