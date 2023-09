Parco Naturale Regionale del Beigua

Nel fine settimana Beigua protagonista sarà anche la Mare & Monti di Arenzano

(Varazze, 04 Set 23)

Sabato 9 settembre appuntamento alla Badia di Tiglieto per la visita guidata pomeridiana. La prenotazione è obbligatoria on-line e la visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Costo: € 6,00 a persona.

Non abbiamo escursioni in programma, come sempre nel secondo fine settimana di settembre rallentiamo il ritmo… ma solo in apparenza. Perché è il weekend della Mare & Monti di Arenzano, che vedrà impegnati per due giorni centinaia di camminatori sui sentieri del Beigua. Tre diversi itinerari sabato, quattro domenica, con diversi gradi di difficoltà, così da poter scegliere quello più adatto al proprio allenamento.

Noi vi aspetteremo al Centro Ornitologico di Case Vaccà, da dove passano gli itinerari lungo e medio di entrambe le giornate, dalle ore 10 alle ore 16.

Vi ricordiamo che questo sarà l'ultimo weekend di apertura del Punto Info di Pratorotondo, prima del riposo stagionale: sabato e domenica con orario 9:30-13 / 13:30-17