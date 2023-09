Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 10 Set 23) È partita l'edizione 2023 del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria, che quest'anno sarà coordinato dal Parco dell'Aveto.

Al concorso possono partecipare tutti gli apicoltori in regola con le vigenti leggi sull'apicoltura e debitamente registrati, i cui apiari insistono sul territorio dei Comuni del Parco del Beigua o localizzati in aree ad esso funzionalmente connesse (ZSC - Zone Speciali di Conservazione e ZPS - Zone di Protezione Speciale).

Sarà un'occasione per conoscere la qualità del proprio prodotto e individuare margini di miglioramento, grazie alla valutazione delle caratteristiche dei campioni di miele che verranno sottoposti gratuitamente ad analisi chimico-fisiche presso il Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali di Sarzana. I mieli che rispetteranno i requisiti richiesti dal Regolamento del Concorso saranno sottoposti anche ad analisi organolettiche condotte da esperti di analisi sensoriale dei mieli.

Le campionature di miele provenienti da partite dell'annata apistica ottobre 2022 – settembre 2023 dovranno essere consegnate entro venerdì 20 ottobre presso uno dei seguenti punti di raccolta organizzati dal Parco del Beigua:

sede del Parco del Beigua (Palazzo Beato Jacopo, II piano) a Varazze - piazza Beato Jacopo 1 e 3, dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12, previo contatto telefonico al n. 019.4512050;

- piazza Beato Jacopo 1 e 3, dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12, previo contatto telefonico al n. 019.4512050; Centro Visite Villa Bagnara a Masone - via Montegrappa 2 venerdì con orario 8:30-12, previo contatto telefonico al n. 393.9626542;

- via Montegrappa 2 venerdì con orario 8:30-12, previo contatto telefonico al n. 393.9626542; Centro Visite del Parco del Beigua di Palazzo Gervino a Sassello - via G.B. Badano 45 sabato e domenica con orario 10-13 previo contatto telefonico al n. 347.3764535

La campionatura di miele ammissibile al concorso dovrà rispettare le caratteristiche indicate dal Regolamento ed essere costituita da 3 confezioni da 250 g ciascuna, in vasetti anonimi, in vetro liscio senza decori/rilievi, e completamente riempiti. Ciascuna campionatura dovrà essere corredata di scheda di partecipazione debitamente compilata. Ogni apicoltore può presentare al concorso un solo miele per tipologia.

La giornata conclusiva, con premiazione delle eccellenze produttive locali, si terrà domenica 7 aprile 2024 nel Parco dell'Aveto a Rezzoaglio, in loc. Vicosoprano.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del Concorso: concorsomieli.parchiliguria2023@gmail.com