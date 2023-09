Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 11 Set 23) Per chiudere in bellezza l'estate escursionistica del Parco del Beigua, domenica 17 settembre ritorna l'appuntamento con il trekking fotografico. Marco Bertolini, fotografo e Guida del Parco, ci porterà in un luogo suggestivo, al lago della Coicia. Scopriremo gli angoli più affascinanti del rio Baracca e approfondiremo le tecniche fotografiche di paesaggio e di macrofotografia, in particolare sulla geologia e la fauna. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto).

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.



Sabato invece appuntamento alla Badia di Tiglieto per la visita guidata pomeridiana al complesso cistercense. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18; costo € 6,00 a persona.

Tutte le attività sono a numero chiuso; per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)