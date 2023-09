Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 25 Set 23) Il programma autunnale delle uscite con le Guide del Parco è ormai pronto e a breve lo troverete on-line, con tutti gli appuntamenti da ottobre a fine anno.

Ma intanto godiamoci ancora l'ultimo appuntamento di settembre, che vede un graditissimo ritorno, dopo la prima esperienza estiva: lo yoga nel bosco.

Sabato 30 la Guida del Parco in collaborazione con il Gruppo Yoga Solidale di Genova ci porterà con una bella passeggiata a scoprire posti nuovi per svolgere la pratica dello yoga. È necessario essere dotati di telo da mare o tappetino per la pratica dello yoga e si parte dalla stazione FS di Acquasanta (Genova Voltri).

L'iniziativa, adatta a tutti, durerà tutta la giornata con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12 (salvo esaurimento posti). Costo € 10,00 a persona.

E poi un piccolo cambio alla routine del fine settimana: la visita guidata alla Badia di Tiglieto questa volta è fissata domenica 1 ottobre alle ore 10. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)