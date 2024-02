Parco Naturale Regionale del Beigua

Esperienze di economia circolare

(Varazze, 05 Feb 24) Sapete che possiamo partire da un calzino... per fare un libro? Beh detta così fa ridere, ma non siamo poi troppo lontani dalla realtà.Dopo la novità dello swap party di gennaio, ecco un'altra iniziativa proposta dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua sul tema del recupero dei materiali tessili.



Questa volta l'appuntamento è sabato 10 febbraio al Museo della Carta di Mele, in loc. Acquasanta (Genova Voltri): insieme al Mastro cartaio seguiremo il percorso che trasforma il materiale tessile in carta. E poi impareremo a costruire un foglio di carta partendo dal tessuto di cotone, nel vero spirito dell'economia circolare, dando una nuova vita alle fibre usate.

Anche voi dovrete fare la vostra parte: la partecipazione all'iniziativa è gratuita ma dovrete portare con voi un vestito usurato o uno straccio (bianco o colorato) in puro cotone che andrà al macero per la realizzazione della carta.I posti sono già andati esauriti, ma seguiteci sui social: se dovessimo avere qualche rinuncia riapriremo le pronotazioni.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)