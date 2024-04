Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 29 Apr 24) Diamo il benvenuto al mese di maggio nel Parco del Beigua registrando il tutto esaurito dell'iniziativa in programma sabato al Museo della Carta!

Ma le possibilità di trascorrere una giornata con le nostre Guide non si esauriscono qui. Sempre sabato 4 maggio al Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, possibilità di partecipare (gratuitamente e senza prenotazione) alle attività di osservazione naturalistica con i nostri esperti. Gli appuntamenti sono due, alle 10 e alle 14, ma il Centro è aperto alle visite tutta la giornata con orario 10-13 e 13:30-16:30. Un'occasione da non perdere per gli appassionati di birdwatching e più in generale per chi vuole conoscere meglio la biodiversità del Parco, tra i voli leggiadri di colorate farfalle e i profumi delle fioriture primaverili.

Domenica 5 invece recuperiamo un'escursione tosta ma molto attesa: l'ascesa Lerca-Monte Rama, adatta a escursionisti esperti in quanto presenta un discreto dislivello. La fatica sarà ampiamente compensata dal panorama grandioso che ci attende in vetta, col blu del mare a fondersi con l'azzurro del cielo. L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)