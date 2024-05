Parco Naturale Regionale del Beigua

Un programma di attività davvero intenso

(Varazze, 05 Mag 24) Questa settimana ci facciamo in tre, con tanti appuntamenti diversi.

Venerdì 10 maggio recuperiamo l'uscita serale dedicata ai rapaci notturni: partiremo dal Curlo, sopra Arenzano, per un trekking adatto a tutti in compagnia della nostra esperta ornitologa che ci insegnerà ad acuire i nostri sensi, proprio come fanno gli animali notturni, per cogliere ogni possibile traccia della loro presenza. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18 (fino a esaurimento posti), costo € 6,00 a persona.

La Badia di Tiglieto invece ci aspetta sabato 11, con la visita guidata del pomeriggio. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 12 torna l'appuntamento mensile con la visita al borgo di Campo Ligure, con il suo castello, i palazzi storici e il museo della filigrana. E come sempre avremo l'occasione di curiosare nel laboratorio di Filigranart, artigiano della filigrana e di assaggiare le dolcezze di Pasticci'amo Bistrot, uno dei nostri Gustosi per natura. Nel pomeriggio poi proseguiremo, ciascuno con i propri mezzi, per il Giardino botanico montano di Pratorondanino, dove ci attende una visita guidata tra fioriture primaverili e specie botaniche particolari. L'iniziativa durerà l'intera giornata ed è gratuita. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

E poi ad aspettarci domenica ci sono anche i nostri esperti al Centro Ornitologico di Case Vaccà per fare birdwatching. Stanno arrivando i Falchi pecchiaioli, sabato ne abbiamo osservati 125, accompagnati da tante altre specie di rapaci e non solo.

Il Centro è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30. Nel corso della giornata gli esperti del Parco proporranno due attività gratuite, con inizio alle 10 e alle 14: dopo una visita guidata al Centro Ornitologico, per conoscere le abitudini dei rapaci e le rotte migratorie che attraversano il Beigua, si potrà fare pratica sul campo.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)