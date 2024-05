(Varazze, 08 Mag 24) Da quest'anno nella dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5x1000 al Parco Naturale Regionale del Beigua.

Il nostro Parco infatti, grazie alle attività di monitoraggio del lupo e dell'avifauna e ai progetti di conservazione delle zone umide montane, è stato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca quale Ente accreditato per l'attività di ricerca scientifica e dunque beneficiario del 5x1000.

Quando compili la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro "Finanziamento della ricerca scientifica e della Università", inserendo il codice fiscale del Parco 92057740091

A te non costa nulla, per noi sarà un aiuto importante per tutelare la biodiversità del nostro territorio attraverso le attività di ricerca.

Attenzione a firmare nel riquadro giusto!

OK Finanziamento della ricerca scientifica e della Università

NO Enti Gestori delle aree protette (riservato ai soli parchi nazionali)