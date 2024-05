Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 12 Mag 24) Come tutti gli anni anche noi aderiamo a questa iniziativa promossa dalla rete europea dei Geoparchi UNESCO, di cui facciamo parte. Un fitto calendario di proposte che fino al 2 giugno ci faranno scoprire gli aspetti geologici più interessanti del nostro territorio.

Iniziamo sabato 18 maggio nel pomeriggio con una passeggiata panoramica che ci porterà a scoprire il gusto della geodiversità. Sosteremo presso l'agriturismo Monterosso, in val Gargassa (Rossiglione), per visitare l'allevamento di capre camosciate dal cui latte nascono tanti formaggi Gustosi per Natura e conoscere da vicino la vita dell'allevatore e le collaborazioni che nascono tra agricoltori di montagna. Come quella con Alice che ci farà visitare le arnie da cui estrae il pluripremiato miele del Beigua. Sarà anche l'occasione per approfondire il tema della coesistenza tra le attività dell'uomo e la presenza del lupo, grazie al Progetto Life Wolfalps EU. Iniziativa gratuita e adatta a tutti, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine possibilità di merenda a base di prodotti locali (facoltativa a pagamento).

Sarà invece la Val Lerone la meta dell'escursione di domenica 19 maggio: insieme alla Guida e geologo partiremo dal Curlo (Arenzano) per un geotrekking ad anello tra laghetti, cascate, gole e aspre creste rocciose. L'iniziativa, che durerà l'intera giornata con pranzo al sacco, è mediamente impegnativa, adatta a camminatori abituali. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Sempre domenica ci aspetta anche un nuovo appuntamento con i nostri esperti al Centro Ornitologico di Case Vaccà per fare birdwatching. Nel corso della giornata gli ornitologi del Parco proporranno due attività gratuite, con inizio alle 10 e alle 14: dopo una visita guidata al Centro Ornitologico, per conoscere le abitudini dei rapaci e le rotte migratorie che attraversano il Beigua, si potrà fare pratica sul campo.

Infine da non perdere il primo dei due appuntamenti di maggio con i webinar del mercoledì insieme ai nostri esperti: il 22 festeggeremo con un paio di giorni di anticipo la Giornata Europea dei Parchi parlando di "Sentieri fioriti" insieme al botanico Stefano Marsili. Oltre a scoprire tante curiosità sulle fioriture stagionali del Beigua, sarà anche un bel modo per prepararsi alla nostra iconica escursione sull'Alta Via in fiore. La partecipazione al webinar, che inizierà alle ore 18 su Meet, è gratuita con iscrizione on-line obbligatoria entro martedì alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)