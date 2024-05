Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 19 Mag 24)

Per il prossimo fine settimana nel Beigua Geopark vi proponiamo una serie di eventi davvero straordinari.

A partire dalla Giornata europea dei Parchi, che si celebra il 24 maggio di ogni anno e che noi festeggeremo domenica 26 con l'Alta Via in fiore, la nostra escursione primaverile più attesa. Ad accompagnarci lungo l'itinerario punteggiato di coloratissime fioriture sarà Stefano Marsili, Guida ed esperto botanico. Chi meglio di lui saprà raccontarci tutto su Dafne odorosa, Viola Bertoloni e tanti altri fiori? L'escursione, che partirà da Pratorotondo, è mediamente impegnativa, adatta a camminatori abituali, e durerà l'intera giornata (pranzo al sacco). Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, fino a esaurimento dei posti disponibili; costo € 10,00 a persona.

Per arrivare preparati all'escursione o per togliersi qualche curiosità botanica, non dimenticate l'appuntamento con il webinar gratuito di mercoledì 22 alle ore 18 dedicato ai Sentieri fioriti, tenuto proprio da Stefano Marsili. Iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

L'intero fine settimana sarà invece dedicato agli Oltregiogo Days, prima edizione ligure dell'evento promosso dall'Associazione Oltregiogo per mantenere viva l'identità comune di un territorio molto vasto che comprende 38 Comuni della Provincia di Alessandria, 22 della Provincia di Genova, 3 della Provincia di Piacenza e 1 della Provincia di Pavia. Quattro Regioni diverse tutte legate alla storia della Repubblica di Genova e ancora oggi accomunate da elementi di cultura, ambiente, tradizioni e enogastronomia comuni.

Dal 25 al 26 maggio Rossiglione, Tiglieto, Campo Ligure, Masone e Mele partecipano con un programma culturale di visite e aperture di chiese e musei. Il Parco del Beigua non poteva mancare e per l'occasione ci sarà una serie di aperture straordinarie dell'Abbazia cistercense di Tiglieto. Sia sabato sia domenica i turni delle visite guidate si moltiplicano: ore 10, 12, 15 e 18. È obbligatoria la prenotazione on-line entro il giorno precedente la visita scegliendo sul nostro sito la data e l'orario; costo a persona € 6,00

Domenica 26 maggio ultimo appuntamento della stagione con l'apertura del Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano: alle ore 10 e alle ore 14 partiranno le attività guidate dedicate al birdwatching. Sono gratuite e non è necessario prenotare. Il Centro sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)