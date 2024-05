Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 21 Mag 24) Per gli esiti dovremo aspettare la fine dell'estate, ma intanto possiamo fare un primo bilancio a conclusione della visita di validazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) del Parco del Beigua che si è tenuta la scorsa settimana.

In tre giorni abbiamo accompagnato il validatore incaricato da Europarc a conoscere tutto il territorio del Parco e a incontrare la "comunità CETS" del Beigua, costituita da operatori turistici, associazioni e amministratori comunali che insieme all'Ente Parco in questi mesi hanno definito le azioni da sviluppare nei prossimi cinque anni. Dalla Valle Stura all'Alta Val d'Orba, da Sassello a Stella, passando per i tre Comuni della costa, il nostro itinerario si è snodato tra incontri, visite e tavoli di lavoro per presentare al verificatore di Europarc gran parte delle 90 azioni messe in campo, i primi risultati raggiunti, le prospettive future, senza perdere di vista l'obiettivo finale: diventare una destinazione turistica sostenibile inserita nel circuito delle aree protette europee che già si fregiano di questo riconoscimento.

"È stato un progetto sfidante: costruire una strategia condivisa da tutte le parti, solida, coerente, sulla quale ciascuno si impegnasse. Senza avere contributo o supporto, ma mosso solo dalla propria convinzione, dal riconoscersi in un'identità Beigua e in un percorso di sviluppo turistico strettamente legato al tema della tutela della biodiversità e ai valori culturali e tradizionali del nostro territorio" dice Maria Cristina Caprioglio, il Direttore del Parco che ha seguito tutte le fasi del progetto, con il supporto di una cabina di regia appositamente costituita, composta da personale e collaboratori con competenze multidisciplinari.

Molto soddisfatta anche Claudia Fiori, referente CETS del Parco che ha coordinato le attività: "È stata una bella opportunità anche per noi di ampliare le nostre vedute, di sviluppare nuove collaborazioni e confrontarci sulle diverse componenti che contribuiscono alla creazione dell'offerta turistica: dalla disponibilità di servizi alla manutenzione dei sentieri, alla messa in rete di idee e risorse. Per noi un risultato importante è già stato raggiunto: abbiamo ulteriormente rafforzato le relazioni, anche uscendo dai nostri confini geografici. E questo ruolo proattivo del Parco è stato molto apprezzato dagli operatori".

Se da una parte attendiamo con trepidazione gli esiti della validazione, dall'altra le attività della Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS fase 1 del Beigua non si fermano. Con la supervisione del Parco i progetti vanno avanti, le idee prendono forma e nuovi operatori hanno chiesto di unirsi al nostro percorso. A dicembre, nell'ambito dell'incontro annuale del Forum permanente sul turismo sostenibile, ne ratificheremo l'ingresso e ci proietteremo idealmente verso le fasi successive della CETS fase 2, con la certificazione delle imprese turistiche locali e della CETS fase 3 con la certificazione dei tour operator.

"Al di là dell'esito di questa valutazione, che confidiamo che sia positiva, ritengo che già di per sé il percorso fatto sino a questo punto sia un valore per il Parco del Beigua – dice il Presidente dell'Ente Daniele Buschiazzo – Raccogliamo i frutti di tante attività che portiamo avanti da anni, come i marchi di prodotto, il protocollo "Riviera e Parco del Beigua" per la promozione turistica, la Segreteria Tecnica a supporto della certificazione ambientale dei Comuni e, più recentemente, Progetto Appennino con Fondazione Garrone e Compagnia di San Paolo e grazie alla CETS abbiamo avuto l'occasione di istituzionalizzare un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle nostra meravigliosa Area Protetta".

Un bel modo per celebrare la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio!