Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 02 Giu 24) Aspettando l'estate e l'arrivo del nuovo programma di escursioni (bellissimo e con tante novità!), prepariamoci al prossimo fine settimana che ha in serbo proposte molto interessanti.

Iniziamo sabato 8 con la nostra "classica" del sabato pomeriggio, l'appuntamento con la visita guidata alla Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 9 a Sassello invece ci attende un trekking tutto nuovo, lungo un sentiero panoramico che segue il canyon scavato dal torrente Erro, tra cascatelle, rocce verdi e ginestre in fiore. E magari qualche osservazione di rapaci in volo o piccoli anfibi nascosti nel torrente. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Domenica torna anche l'appuntamento annuale con l'evento nazionale "In cammino nei Parchi" promosso dal CAI insieme a Federparchi. In questa 12^ edizione festeggeremo insieme agli amici del CAI di Arenzano e Varazze i 10 anni del Rifugio Argentea con un trekking lungo l'Alta Via. All'arrivo al Rifugio ci aspetterà un momento di rinfresco. La partecipazione è riservata ai soci CAI; per informazioni e prenotazioni contattare Valentina Vercelli (tel. 349 5672066) o Michele Carriero (tel. 340 832 6425) sez. CAI Arenzano.

Infine non dimentichiamo che mercoledì 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente: una coincidenza perfetta con il webinar che abbiamo in programma alle ore 18 dedicato ai chirotteri. Insieme a Gabriella Motta conosceremo meglio il mondo dei pipistrelli, questi piccoli mammiferi alati, ingiustamente temuti a causa di leggende e credenze senza fondamento scientifico, ma in realtà molto preziosi per l'equilibrio degli ecosistemi. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)