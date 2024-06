Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 09 Giu 24) Questo fine settimana diamo una pausa alle escursioni per un programma di visite ricco di spunti culturali, alla scoperta del patrimonio di storia e tradizioni conservato nel nostro entroterra.



Sabato 15 giugno appuntamento alla Badia di Tiglieto per la visita guidata del pomeriggio al complesso cistercense: la Chiesa, la Sala capitolare e il chiostro. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.



Campo Ligure, inserito tra i Borghi più belli d'Italia, ci aspetta invece domenica 16 giugno per trascorrere un'intera giornata tra i suoi palazzi storici, visitando il Castello e il Museo della filigrana. E come sempre avremo l'occasione di curiosare nel laboratorio di Filigranart, artigiano della filigrana e di assaggiare le dolcezze di Pasticci'amo Bistrot, uno dei nostri Gustosi per natura. Nel pomeriggio poi proseguiremo, ciascuno con i propri mezzi, per visitare il Giardino botanico montano di Pratorondanino. L'iniziativa durerà l'intera giornata ed è gratuita. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)