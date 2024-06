Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 24 Giu 24) Per chiudere giugno in bellezza vi proponiamo una novità davvero intrigante, tutta all'insegna dei nostri prodotti Gustosi per natura: una degustazione sensoriale di miele.

Sarà una giornata diversa, non la classica visita in apiario per famiglie che spesso mettiamo in programma, ma un percorso più tecnico, per farvi scoprire con l'aiuto di un esperto come si degusta il miele, a quali profumi, sentori e colori si deve prestare attenzione.

L'appuntamento è domenica 30 giugno a Sassello: inizieremo la nostra passeggiata con una visita all'allevamento di capre Al Bricco, dove Gabriella ci racconterà il processo di caseificazione da cui nascono tanti gustosi formaggi. Poi ci sposteremo presso l'azienda agricola "l'Ape operaia". Qui Lorenzo, apicoltore pluripremiato ed esperto in analisi sensoriale del miele, ci accompagnerà attraverso un percorso di degustazione che stimolerà tutti i sensi in un esercizio che coinvolgerà sapori, profumi e consistenze: il miele non avrà più segreti. E per finire scopriremo l'abbinamento giusto tra i formaggi di Gabriella e i mieli di Lorenzo.

L'iniziativa, adatta a tutti, si concluderà verso le ore 13. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 6,00 a persona.

Non dimenticata poi l'appuntamento del sabato con la visita guidata pomeridiana alla Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)