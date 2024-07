Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 07 Lug 24) Dopo il grande successo dell'estate scorsa, le nostre Guide ripropongono il programma di uscite del venerdì, con al pomeriggio le attività per i Beigua Junior Geoparker (età 5-11 anni) e alla sera facili trekking al tramonto per tutti.

Si comincia il 12 luglio ad Alpicella, sopra Varazze, con un laboratorio dedicato alle attività quotidiane dell'uomo preistorico: accendere il fuoco, decorare le pareti delle grotte, scheggiare la selce, chissà se i nostri Junior Geoparker sapranno come si fa? Attività gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece, con una facile escursione adatta a tutti, da Alpicella ci addentreremo nel bosco seguendo la strada megalitica. Un percorso suggestivo che ci darà anche l'opportunità di osservare gli animali della notte. Necessari torcia o frontalino e cena al sacco. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Sabato 13 luglio ci lasciamo alle spalle il caldo della giornata per una fresca escursione pomeridiana in Val Lerone e al lago della Tina, per poi goderci al rientro lo spettacolo del tramonto. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 21:30, necessari torcia o frontalino e cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 10,00 a persona.

Non mancano poi gli appuntamenti fissi:

mercoledì 10 luglio tour del borgo di Campo Ligure con visita al Giardino botanico di Pratorondanino - iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12

con visita al Giardino botanico di Pratorondanino - iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12 sabato 13 luglio visita guidata alla Badia di Tiglieto - prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)