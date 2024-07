Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 15 Lug 24) Il primo appuntamento della settimana è in programma martedì 16 luglio a Varazze con lo snorkeling didattico per tutti. Ci vedremo in spiaggia, condizione indispensabile è saper nuotare bene; poi ci serviranno maschera e boccaglio (se volete anche muta e pinne), una crema solare e un asciugamano. Insieme a un esperto di biologia marina, esploreremo cosa si nasconde sotto il pelo dell'acqua e comprenderemo come queste forme di vita sono minacciate dal marine litter, l'inquinamento dell'ambiente marino. L'iniziativa, rivolta ad adulti e bambini a partire dai 6 anni, durerà due ore circa; i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Il doppio appuntamento del venerdì con le Guide del Parco questa settimana si svolgerà a Sassello in concomitanza con il lungo weekend della Città dei Bambini. Anche noi prenderemo parte a questa bella iniziativa con i nostri Beigua Junior Geoparker, attesi nel giardino di Palazzo Gervino per un laboratorio a tema archeologico dedicato ai segni che gli uomini di un lontanissimo passato hanno lasciato incisi sulle rocce. Iniziativa gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

L'appuntamento al tramonto invece è rivolto a tutta la famiglia: organizzeremo una divertente caccia al tesoro notturna nella Foresta della Deiva. Iniziativa gratuita, necessari cena al sacco e frontalino o torcia. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Restiamo in tema di trekking serali, perché sabato 20 luglio c'è il primo appuntamento con le nostre escursioni dedicate ai tramonti in quota: partiremo da Sassello nel tardo pomeriggio per raggiungere il nostro posto in prima fila sulla cima del Monte Avzè, una delle più panoramiche del Beigua, per ammirare la costa nei colori sfumati del giorno che finisce. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 23; sono necessari cena al sacco e torcia o frontalino per il rientro. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 10,00 a persona.

Infine la classica del sabato pomeriggio: visita guidata al complesso cistercense della Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)