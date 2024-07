Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 20 Lug 24) Ci avviciniamo alla fine del mese di luglio con ben sei appuntamenti in calendario.

Si inizia mercoledì 24 con il tour "Campo Ligure, un tesoro da scoprire" che ci porterà ad esplorare il giardino botanico di Pratorondanino, a visitare il Castello medievale e un interessante "dietro le quinte" del Museo della Filigrana, per finire con la visita ad una bottega artigiana che lavora i preziosi fili d'argento e una sosta da Pasticci'amo Bistrot per assaggiare i dolci Gustosi per Natura. L'iniziativa è gratuita e adatta a tutti, dura l'intera giornata con pranzo al sacco ed è necessario spostarsi con mezzi propri. Iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12.

Giovedì 25 invece un atteso ritorno: Astronight, le uscite serali in collaborazione con gli astrofili dell'Osservatorio del Righi. Il primo appuntamento è al Passo del Faiallo. Prima di dedicarci all'osservazione del cielo stellato, faremo una piacevole passeggiata al tramonto insieme alla Guida del Parco seguendo l'Alta Via dei Monti Liguri verso il Rifugio Argentea. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà alle ore 23 circa; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro mercoledì alle ore 18; costo a persona € 6,00 + 5,00 per l'associazione degli astrofili.

Ed eccoci arrivati al doppio appuntamento del venerdì con le Guide del Parco! Nel pomeriggio aspettiamo i Beigua Junior Geoparker alla torbiera del Laione (fraz. Piampaludo, Sassello) per un'uscita sul campo da veri naturalisti: scopriremo insieme gli anfibi e le piante che hanno scelto questa preziosa zona umida come loro habitat. Iniziativa gratuita rivolta a bambini da 5 a 11 anni; prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

L'appuntamento con il trekking al tramonto invece è a Pratorotondo. Da qui seguiremo l'Alta Via in direzione del Passo del Faiallo enel silenzio potremo ascoltare il canto dei rapaci notturni e con un po' di fortuna, grazie all'ausilio del visore notturno, potremo osservare gli animali che abitano la notte. L'escursione, gratuita e adatta a tutti, terminerà intorno alle ore 22; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Nel pomeriggio di sabato 27 luglio è in programma la visita guidata alla Badia di Tiglieto, che verrà condotta al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Chiudiamo la settimana con un piacevole geotrekking che domenica 28 luglio ci porterà al fresco della Val Masone. Con la Guida del Parco e geologo , attraverso fitti boschi raggiungeremo il geosito della Cascata del Serpente per poi proseguire verso il panoramico Bric la Masca e la curiosa "spada nella roccia" della Collina Badè. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line, costo € 10,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)