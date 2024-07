Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 26 Lug 24) Non perdiamoci in chiacchiere, che il programma delle attività di questa settimana è densissimo.

Martedì 30 luglio torna lo snorkeling didattico sulla spiaggia Beachcletta di Varazze: dopo le belle osservazioni fatte nella prima uscita, correte a prendere maschera, boccaglio e scarpette da scoglio e preparatevi a entrare in acqua con noi. Parleremo anche di marine litter e di come questa forma di inquinamento causato dall'uomo impatta sulla biodiversità marina. Iniziativa per grandi e piccoli (bambini sopra i 6 anni) a condizione di essere buoni nuotatori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati. Prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 18; costo € 6,00 a persona.

Mercoledì 31 tutti pronti con il pranzo al sacco: ci aspetta il tour del borgo di Campo Ligure con visita al giardino botanico montano di Pratorondanino, al museo della Filigrana e al Castello e potremo assistere alla lavorazione dei fili d'argento che si trasformano in delicati gioielli in un laboratorio artigiano. Dulcis in fundo, sosta golosa da Pasticci'amo Bistrot per un assaggio di prodotti Gustosi per natura. L'iniziativa è adatta a tutti e durerà l'intera giornata, spostamenti con mezzi propri. Iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12, partecipazione gratuita.

Chi ben comincia... e noi non perdiamo certo l'occasione, con una bella escursione serale in programma giovedì 1 agosto. Dal Passo del Faiallo seguiremo l'Alta Via dei Monti Liguri lasciandoci avvolgere dai suoni della notte: il fruscio delle foglie mosse dalla brezza, il canto degli uccelli notturni, l'abbaio del capriolo, il lontano ululato dei lupi. L'iniziativa, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà alle ore 23 circa; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro mercoledì alle ore 18; costo € 10,00 a persona.

Il venerdì con le Guide del Parco questa settimana si snoda tra Campo Ligure e Tiglieto. Per i Junior Geoparker si prospetta un pomeriggio da fornai con un laboratorio nuovo di zecca in collaborazione con Pasticci'amo Bistrot: impareremo a prepararela Revzöra, la tipica focaccia campese. L'attività è adatta a bambini dai 5 agli 11 anni ed è richiesta la presenza di un genitore/accompagnatore. Contributo di € 6,00 a bambino per Pasticci'amo Bistrot, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Il trekking al tramonto ci porta invece in Val d'Orba sulle tracce degli animali crepuscolari, che proveremo anche ad avvistare con l'aiuto del visore notturno. L'iniziativa è adatta a tutti, necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

La Badia di Tiglieto ci attende invece sabato 3 agosto per la visita guidata pomeridiana del complesso cistercense. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)