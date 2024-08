Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 05 Ago 24) Ci avviciniamo alla notte di San Lorenzo e la voglia di esplorare l'infinito si riflette nel nostro programma delle attività della settimana.

Secondo appuntamento con Astronight che martedì 6 agosto partirà da Pratorotondo. Insieme agli amici dell'Osservatorio astronomico del Righi e alla Guida del Parco faremo un'escursione sull'Alta Via al tramonto prima di dedicarsi all'osservazione del cielo con il telescopio. L'iniziativa, mediamente impegnativa e rivolta a camminatori abituali, durerà fino alle ore 23 circa; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 18, costo a persona € 6,00 + € 5,00 per l'associazione astrofili.

Il borgo di Campo Ligure ci attende invece mercoledì 7 agosto per una visita al Giardino Botanico di Pratorondanino, seguito dalla visita al centro storico del paese, con il Museo della Filigrana, il Castello, le botteghe artigiane che lavorano i fili d'argento e una sosta golosa da Pasticci'amo Bistrot, uno dei nostri produttori Gustosi per Natura. L'iniziativa, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Gli spostamenti saranno effettuati con mezzi propri. Prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12, partecipazione gratuita.

Gli appuntamenti del lungo fine settimana gravitano tutti sull'area della Badia di Tiglieto.

Iniziamo venerdì 9 agosto con i Beigua Junior Geoparker che vivranno un pomeriggio da copisti, dedicandosi alla riproduzione delle miniature medievali che i monaci realizzavano nello scriptorium dell'abbazia. Attività gratuita adatta a bambini dai 5 agli undici anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera del venerdì partirà l'escursione al tramonto, adatta a tutti. Non dimenticate cena al sacco, frontalino o torcia e una coperta: scopriremo una versione notturna e silenziosa della piana della Badia, che diventerà postazione di eccellenza per l'osservazione del cielo stellato. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Nel primo pomeriggio di sabato 10 agosto appuntamento con la visita guidata alla Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00

E se la visita guidata non vi basta, potete fermarvi per partecipare al geotrekking in programma alle ore 17. Sarà piacevole passeggiata ad anello nella piana per conoscere un ambiente ricco di valenze geologiche e storiche, come il geosito del meandro dell'Orba e il ponte medioevale. L'escursione, adatta a tutti, terminerà intorno alle ore 20. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)