Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 11 Ago 24) In questo lungo ponte estivo l'appuntamento con la visita guidata alla Badia di Tiglieto raddoppia: vi aspettiamo sia giovedì 15 sia sabato 17 agosto. In ogni caso è obbligatoria la prenotazione on-line entro le ore 18 del giorno precedente. Il costo a persona è di € 6,00.

Per il venerdì con le Guide del Parco invece ci trasferiremo a Sassello. Nel pomeriggio i Beigua Junior Geoparker saranno impegnati tra stelle e pianeti, per comprendere divertendosi come funziona il sistema solare. Attività gratuita adatta a bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece ci attende un'attività per tutti: andremo a caccia di stelle cadenti sui prati del rifugio La Sciverna. Sono necessari cena al sacco, coperta, torcia o frontalino e un sacco di desideri! L'iniziativa è gratuita e adatta a tutti; prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Domenica 18 agosto chiudiamo la settimana con un'escursione pomeridiana sulle orme di Don Perrando, parroco di Stella Santa Giustina nella seconda metà del 1800, che per primo ha studiato le testimonianze fossili di una antica flora tropicale che in un lontano passato caratterizzava questi luoghi. Visiteremo poi l'azienda agricola Cycnus dove Giorgio alleva galline con metodo biologico per produrre le uova a marchio Gustosi per natura. L'escursione è adatta a tutti; prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18. Costo a persona € 6,00.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)