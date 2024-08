Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 18 Ago 24) Le attività con il Parco iniziano a Varazze martedì 20 agosto con l'ultimo appuntamento della stagione di snorkeling didattico. È indispensabile saper nuotare e avere maschera, boccaglio e scarpette da scoglio. Vi porteremo a scoprire anche il lato sottomarino del Geoparco. Attività per adulti e bambini purché maggiori di 6 anni; prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Dalla spiaggia ci spostiamo ad Acquabianca, Urbe per l'appuntamento di giovedì 22 con Astronight: dopo una bella passeggiata al tramonto insieme alla Guida del Parco e agli astrofili dell'Osservatorio Astronomico del Righi, ci fermeremo ad osservare il cielo stellato, con l'aiuto del telescopio. L'escursione, mediamente impegnativa, durerà fino alle ore 23 circa; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro mercoledì alle ore 18, costo € 6,00 + € 5,00 per l'associazione.

Il venerdì con le Guide questa volta fa tappa a Urbe in loc. Acquabianca: nel pomeriggio i Beigua Junior Geoparker saranno impegnati in un laboratorio dedicato ai serpenti, su cui scopriremo un sacco di curiosità. Attività gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

L'escursione serale, adatta a tutti, ci porterà sulle tracce di un'antica leggenda: si dice che nei boschi di Gattazzé di notte si può ancora udire il suono della spinetta conservata nella palazzina di caccia andata distrutta durante un incendio. Sarà vero? L'attività gratuita terminerà intorno alle ore 22, necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Doppio appuntamento anche al sabato 24 agosto; si inizia al pomeriggio con la visita guidata al complesso cistercense dell'Abbazia di Tiglieto, da prenotare on-line entro venerdì alle ore 18 (costo € 6,00 a persona).

Alla sera pronti invece a occupare un posto in prima fila per godere dello spettacolo del tramonto dalla cima del Monte Reixa: sul finire del giorno ci aspetta un piacevole trekking sull'Alta Via dal Passo del Faiallo verso il Rifugio Argentea. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 23; necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 10,00 a persona.

Tutte le iniziative in programma sono a numero chiuso e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)