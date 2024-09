Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 08 Set 24) Il weekend del Beigua comincia sulla costa, con una piacevole passeggiata pomeridiana con il geologo: sabato 14 settembre partiremo da Varazze per percorrere lungomare Europa, l'ex tracciato ferroviario che costeggia il mare. È qui che si concentrano le testimonianze geologiche e geomorfologiche di un antichissimo passato, che riscopriamo interpretando le rocce e i minerali. La passeggiata è adatta a tutti, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 15 invece sarà protagonista il cielo del Beigua, che già da alcuni giorni è teatro delle prime migrazioni autunnali. Il Centro Ornitologico del Parco a Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30, ma da non perdere è l'appuntamento con l'osservazione guidata dagli ornitologi del Parco: si inizia alle 10 (o alle 14 per il turno pomeridiano) e dopo la visita del Centro e un po' di didattica, ci si dedica al birdwatching, cercando di riconoscere i rapaci di passaggio. L'attività è gratuita, senza prenotazione e durerà due ore circa. In caso di allerta meteo arancione o rossa il Centro resterà chiuso e le attività saranno annullate.

Infine l'appuntamento classico del sabato pomeriggio con la visita guidata alla Badia di Tiglieto. Prenotazione on-line obbligatoria, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)