Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 15 Set 24) Siete pronti al cambio di stagione? Noi non ancora... e infatti abbiamo un programma per il fine settimana che mantiene ancora i ritmi intensi dell'estate.

Sabato 21 settembre nel pomeriggio nuovo appuntamento con la visita guidata al complesso cistercense della Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 22 invece ci vediamo a Piampaludo (Sassello) per una facile escursione adatta a tutti in compagnia della Guida del Parco e del prof. Pietro Marescotti, docente di mineralogia all'Università di Genova. Insieme scopriremo gli aspetti naturalistici e geologici del Monte Tarinè. L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per gli appassionati di birdwatching o per chi vuole avvicinarsi all'osservazione faunistica, l'appuntamento è domenica al Centro Ornitologico del Parco di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, dove alle ore 10 e alle ore 14 partiranno due attività gratuite guidate dai nostri ornitologi. Siamo nel pieno delle migrazioni autunnali e i cieli del Beigua sono attraversati da tanti rapaci diretti ai siti di svernamento, uno spettacolo da non perdere. Non è necessaria la prenotazione (il Centro Ornitologico sarà chiuso in caso di allerta meteo e le attività previste saranno annullate).

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)